Экспозицию Минздрава на выставке-форуме "Россия" организуют в форме сердца

В ведомстве сообщили, что гости выставки смогут посетить тематические виртуальные туры, а также совершить полет с бригадой санавиации в формате дополненной реальности

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Выставочное пространство Минздрава РФ на площадке выставки-форума "Россия" будет организовано в форме сердца. Гости выставки смогут посетить тематические виртуальные туры, а также совершить полет с бригадой санавиации в формате дополненной реальности, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"План выставочного пространства, организованный в форме сердца, призван подчеркнуть концепцию формирования высокоэффективной национальной системы здравоохранения, работающей на ключевых принципах управления здоровьем "Формируем. Сохраняем. Поддерживаем", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также перечислили ключевые мероприятия выставочной площадки Минздрава, среди которых тематические VR- и AR-туры по различным медицинским центрам и их помещениям, зона мобильного чекапа (программы комплексного медицинского обследования), AR-полет с бригадой санавиации, сессии от лидеров здравоохранения, мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, а также лекции и диалоги с ведущими учеными-медиками.

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. В ней примут участие 89 регионов страны.