Детальную копию Дворцового моста представят в павильоне Петербурга на ВДНХ

Посетители смогут побывать на трехмерной экскурсии по рекам и каналам Санкт-Петербурга, на которой при помощи интерактивного экрана будут показаны главные достижения города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Копия Дворцового моста, которая будет разводиться в ежедневном свето-музыкальном шоу, станет центральным арт-объектом павильона Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве. Концепция экспозиции города была представлена на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.

"Мы для себя выбрали концепцию интерактивного пространства, которое тематически разделено на несколько зон, где каждый посетитель сможет отчасти самостоятельно выбирать и управлять контентом экспозиции. Также существует заранее подготовленный классический формат шоу, - рассказала креативный директор петербургского стенда на выставке-форуме "Россия" Мария Гуткова. - Основной арт-объект - детальная копия Дворцового моста. <…> Я не видела подобных стендов до этого, где действительно кто-то бы решился воссоздать копию центрального объекта города, после чего сделать его физическую механику и добавить к этому кинетическое танцующее шоу".

Посетители смогут побывать на трехмерной экскурсии по рекам и каналам Санкт-Петербурга, на которой при помощи интерактивного экрана будут показаны главные достижения города. Во входной группе павильона разместится мультимедийный шар, который позволит гостям выставки посмотреть ключевые объекты Санкт-Петербурга, а также узнать, как они выглядят в разное время года. "Все это происходит при помощи ручного, физического управления гостями", - отметила Гуткова. Частью экспозиции станут и объемные фотозоны, студия прямого эфира петербургского телеканала, а также макет транспортной системы города. В павильоне можно будет "погулять по осеннему Петербургу, ощутить себя на Неве зимой, посмотреть, как будет выглядеть город летом, и самостоятельно написать музыкальное произведение", анонсировала она.

Время пребывания стенда Петербурга на ВДНХ будет разделено на 16 тематических недель, первой будет историческая неделя. "Мы рассказываем о том, чего нам удалось достичь, сохраняя историю нашего великого города, о том, как мы работаем по выполнению поручения президента о создании Музея археологии", - отметил вице-губернатор Борис Пиотровский. Среди основных акцентов будут 350-летие с рождения императора Петра Великого и 320-летие со дня основания Санкт-Петербурга. Вторая неделя будет посвящена экологической тематике и достижениям города в этой сфере.

"Стенд практически весь состоит из мультимедийных интерактивных экранов и шоу. Это позволит нам каждую тематическую неделю представлять для посетителей выставки новую экспозицию", - сказал Пиотровский. Специальный стенд, который будет находиться вне павильона, посвятят празднику выпускников школ "Алые паруса". Это будет также мультимедийная инсталляция, рассказывающая об истории события, о возрождении традиции его проведения в Петербурге в 2000-х годах и о том, как оно проходит сегодня.

Аудиогид по экспозиции Петербурга - путеводитель по историческому и современному городу - озвучат двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его сын Александр. Аудиогид будет размещен на сайте выставки-форума, автором текста к нему стала писатель Кристина Кретова. Девиз экспозиции: "Петербург - город, где рождается хорошее настроение".

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Она продемонстрирует достижения государства в различных отраслях. На выставке будут представлены 89 субъектов РФ. День Санкт-Петербурга состоится 23 декабря, его программа будет объявлена позднее.