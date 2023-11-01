Журналист "Российской газеты" покинул Болгарию

До выезда из Болгарии Александр Гацак находился на территории посольства РФ

СОФИЯ, 1 ноября. /ТАСС/. Собственный корреспондент "Российской газеты" Александр Гацак покинул территорию Болгарии. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте Государственного агентства национальной безопасности.

"В связи с деятельностью, представляющей угрозу национальной безопасности Болгарии, на российского гражданина Александра Гацака, аккредитованного в Болгарии корреспондента "Российской газеты", были наложены принудительные меры - запрет на пребывание в стране, экстрадиция и запрет на пребывание на территории других стран - членов Евросоюза. При содействии МИД Болгарии лицо покинуло территорию страны 1 ноября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до выезда из Болгарии журналист находился на территории посольства РФ, а соответствующее решение было принято 29 сентября.

Агентство утверждает, что защищает национальную безопасность, а "не ограничивает свободу слова и выражение мнения".

Ранее пресс-служба "Российской газеты" сообщила, что МИД Болгарии отозвал аккредитацию российского журналиста и угрожал его экстрадицией.