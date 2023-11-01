1 ноября, 13:59

В Херсонской области сообщили о продолжении падения уровня воды в скважинах у Днепра

Для решения проблемы часть из них расчищают и одновременно бурят новые, рассказал председатель правительства региона Андрей Алексеенко

ГЕНИЧЕСК, 1 ноября. /ТАСС/. Уровень воды в скважинах населенных пунктов, расположенных около реки Днепр в Херсонской области, продолжает падать на несколько сантиметров в день спустя почти пять месяцев после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

Читайте также
Что известно о прорыве Каховской ГЭС

"Вместе с замминистра строительства и ЖКХ России Валерием Леоновым посвятили два рабочих дня решению проблем водоснабжения, подготовки к зиме и гуманитарной помощи населению наших прифронтовых районов. Проверили ход работ на всех соцобъектах, где проводят капремонт регионы-шефы. Самая острая проблема в 15-км зоне сейчас даже не сложная оперативная обстановка, а вода. В старых скважинах у Днепра ее уровень снижается на несколько сантиметров в день. Поэтому часть из них расчищаем, чтобы повысить дебет воды. Одновременно бурим новые скважины разной глубины - в Каховке, Софиевке, обеих Лепетихах и других селах", - написал Алексеенко.

Он отметил, что в Каховке и Горностаевке провели оперативные штабы. "Завершить подготовку 15-км зоны к зиме помогут регионы-шефы, Минстрой и МЧС России. В том числе пополнением аварийного резерва оборудования и материалов, доставкой гуманитарки, ремонтными бригадами. Важно провести и геологоразведку 15-км зоны. Падение уровня Днепра после теракта нацистов на ГЭС сильно изменило и подземные водоносные горизонты", - добавил Алексеенко.

В сентябре глава областного правительства сообщал, что власти к зиме запустят все 25 скважин, чтобы вернуть воду в прибрежные поселки. 

Теги:
РоссияХерсонская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация