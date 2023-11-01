Собянин: во флагманских медцентрах Москвы провели уже почти 15 тыс. экстренных операций

Мэр Москвы отметил, что благодаря новым флагманским центрам хирурги могут проводить на 25% больше экстренных операций

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Врачи трех флагманских центров в Москве провели уже почти 15 тыс. экстренных операций с момента открытия, они работают по новому стандарту экстренной помощи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Благодаря новым флагманским центрам хирурги могут проводить на 25% больше экстренных операций. В январе этого года мы открыли флагманский центр в ГКБ им. Вересаева, в марте - в НИИ СП им. Склифосовского, в сентябре - в ГКБ № 15 им. Филатова. С начала их работы хирурги провели почти 15 тыс. экстренных операций", - написал Собянин.

По его словам, это стало возможным благодаря тому, что все флагманы работают по новому стандарту экстренной помощи: большая часть операций выполняется малоинвазивными методами, например лапароскопическим; везде есть палаты предоперационной подготовки и палаты пробуждения; в каждом центре - суперсовременное оборудование и уникальные гибридные операционные; четкая медицинская логистика от момента поступления экстренного пациента до доставки его в операционную.

"Сейчас строим еще три флагманских центра в ГКБ им. Боткина, им. Буянова и им. Пирогова. Кроме того, проведем реконструкцию приемных отделений в 11 городских стационарах", - добавил мэр.