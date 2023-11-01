Рособрнадзор выявил нарушения во всех вузах, где сдают экзамены мигранты

Генпрокуратура проводит соответствующую проверку

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Рособрнадзор выявил нарушения во всех 13 вузах, где проходят экзамены для мигрантов для получения гражданства РФ и разрешения на работу, Генпрокуратура проводит соответствующую проверку. Об этом рассказала замглавы ведомства Светлана Кочетова.

"В настоящее время Генпрокуратурой проводятся контрольно-надзорные мероприятия в отношении вузов, уполномоченных проводить для иностранных граждан экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ и выдавать на основе результатов экзамена сертификат, необходимый для получения разрешения на работу в РФ, вида на жительство и гражданства. В настоящее время в перечень, утвержденный Минобрнауки России, входят 13 вузов, уполномоченных проводить данный экзамен. Наши сотрудники участвуют в качестве экспертов в проведении прокуратурами субъектов РФ этих проверок. Во всех этих организациях выявлены нарушения. Наши эксперты свои заключения направляют в адрес прокуратур, и никто не останется без внимания", - цитирует ее пресс-служба ведомства.

По словам Кочетовой, количество нарушений обязательных требований со стороны вузов в РФ возросло в условиях моратория на плановые проверки. По результатам профилактических мероприятий большинству образовательных организаций, в отношении которых они были проведены, направлены предостережения, рассказала замглавы Рособрнадзора.

По состоянию на 30 октября 2023 года, Рособрнадзором проведено 467 профилактических мероприятий, по их результатам предостережения направлены 335 вузам. Проведено 16 внеплановых проверок, а также мониторинг безопасности в отношении 86 вузов, рассказали в ведомстве.