СМИ: Мэттью Перри умер не из-за передозировки наркотиков

По данным портала TMZ, после проведения "первоначального анализа" следователи "не обнаружили в организме актера следов фентанила или метамфетамина"

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Смерть американского актера Мэттью Перри, сыгравшего роль Чендлера Бинга в сериале "Друзья" (Friends, 1994-2004), произошла не в результате передозировки фентанила или метамфетамина, сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах США.

По его информации, после проведения "первоначального анализа" следователи "не обнаружили в организме Перри следов фентанила или метамфетамина". В ходе судмедэкспертизы, однако, также предусмотрено "более глубокое тестирование" в целях определения наличия в крови актера "каких-либо других запрещенных веществ" или "опасного уровня содержания лекарств, отпускаемых по рецепту". TMZ пишет, что результаты дополнительных проверок станут известны через четыре - шесть месяцев, после чего станет возможно окончательно установить причину и обстоятельства смерти актера.

Тело Перри, умершего в возрасте 54 лет, нашли 28 октября в его доме в штате Калифорния. Ранее коллеги актера Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер, сыгравшие вместе с ним в сериале "Друзья", выразили соболезнования в связи со смертью партнера по съемкам.

"Друзья" рассказывают о жизни шестерых приятелей на Манхэттене (Нью-Йорк). Телекомпания NBC транслировала сериал с сентября 1994 года по май 2004 года. Всего было снято 236 эпизодов. Шоу завоевало шесть телевизионных премий Emmy и одну кинопремию "Золотой глобус".