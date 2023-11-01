Омбудсмен ДНР направила в международные организации письма по факту обстрелов Донецка

ВСУ 31 октября и 1 ноября нанесли массированные удары по Буденновскому району

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Омбудсмен Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарья Морозова направила в международные правозащитные организации письма по фактам ударов по Донецку, в результате которых погибли двое сотрудников МЧС, ранения различной степени тяжести получили 12 человек, в том числе журналисты.

"По всем указанным фактам действий ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) в отношении мирного населения Донбасса мной были подготовлены и направлены письма в адрес федерального омбудсмена, УВКПЧ ООН и МККК (Управление верховного комиссара ООН по правам человека и Международный комитет Красного Креста)", - сообщила Морозова ТАСС.

В своем обращении она также отразила точечные удары при помощи беспилотников по мирным людям в Петровском районе Донецка, в результате которых 1 ноября два человека были ранены.

Вечером 31 октября и ночью 1 ноября украинские войска нанесли массированные удары по Буденновскому району Донецка. По информации представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с позиций ВСУ было выпущено минимум 12 ракет из РСЗО, в том числе с кассетной боевой частью. Огонь велся в несколько этапов. В результате обстрела два человека погибли, в том числе сотрудник МЧС, еще двое спасателей и журналисты "Известий" и телеканала "Звезда" получили ранения.