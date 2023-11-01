В Москве открыли памятник автору проекта Останкинской телебашни Николаю Никитину

Открыл памятник ученик Никитина, главный конструктор "Горпроекта" Владимир Травуш

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Бронзовый бюст архитектора и ученого, автора проекта Останкинской телебашни Николая Никитина открыли на церемонии в Москве. Скульптуру установили у подножия телебашни, передает корреспондент ТАСС.

"Инженер Никитин входит в плеяду выдающихся деятелей нашей науки, инженерии и архитектуры. Его трудами создана и конструкция спортивного комплекса "Лужники", и конструкция нашего главного университета МГУ, и [монумент] "Родина-мать". <...> Мы рады, что сегодня этот бронзовый бюст станет одной из достопримечательностей этих мест. Теперь многие экскурсии будут начинаться отсюда, с закрепления памяти об этом выдающемся конструкторе и архитекторе", - сказал журналистам скульптор Владимир Суровцев.

По словам художника, над бюстом он работал вместе со своим сыном, скульптором Данилой Суровцевым и архитектором Владимиром Сягиным. Суворовцев создал более 40 монументов, среди которых скульптурная композиция "Летчикам и техникам полка Нормандия-Неман" (аэропорт Париж-Ле-Бурже, Франция), памятники русскому полководцу Михаилу Барклаю-де-Толли (Черняховск, Калининградская область), военачальнику Константину Рокоссовскому (Волгоград) и писателю Александру Твардовскому на Страстном бульваре (Москва). Говоря о важности открытия монумента, Суровцев также провел параллель с Эйфелевой башней в Париже. "У основания Эйфелевой башни много лет назад был установлен бюст инженера Эйфеля, это абсолютно справедливо. И сегодня мы делаем фактически близкую историю, мы еще раз закрепляем в памяти наших сограждан имя выдающегося инженера, я бы сказал российского Леонардо, Николая Васильевича", - добавил скульптор.

Создатель символа телевидения России

Открытие монумента Никитину состоялось в преддверии 56-летия Останкинской телебашни, которое отметят 5 ноября. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Останкинской телебашни, высота бронзового бюста составляет 112 см, ширина 105 см, а установлена скульптура на гранитном постаменте высотой 220 см.

Открыл памятник Никитину, перерезав красную ленту, его ученик, главный конструктор "Горпроекта" Владимир Травуш. Торжественную церемонию также посетили президент Международного Шуховского фонда Леонид Штерн, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Алексей Малинин, генеральный директор телекомпании НТВ Алексей Земский.

"В 1967 году произошло несколько очень важных для телевидения событий: во-первых, была построена телебашня, которая является символом телевидения, а во-вторых, впервые Международный союз электросвязи начал разговор о том, что телевидение должно быть цифровым. Мы гордимся ею (Останкинской телебашней - прим. ТАСС) и гордимся человеком, которому мы наконец открываем памятник", - сказал Земский.

Николай Никитин (1907-1973) - советский инженер, автор проекта Останкинской телевизионной башни. Также участвовал в создании проектов главного здания МГУ на Воробьевых горах, Центрального стадиона им. В. И. Ленина (ныне стадион "Лужники"), монумента "Родина-мать зовет" (Волгоград) и других. Лауреат Сталинской (1951) и Ленинской (1970) премий.