1 ноября, 13:41

Уровень бронирований мест в отелях Москвы на предстоящие праздники составил 70%

Наибольшей популярностью пользуются гостиницы категории 3 и 4 звезды, номерной фонд которых забронирован на 75%

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Уровень бронирований номеров в московских гостиницах на предстоящие длинные выходные по случаю Дня народного единства составил 70%. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму.

"Уровень бронирований столичных гостиниц в период длинных выходных с 3 по 5 ноября 2023 года по состоянию на последнюю неделю октября составляет 70%. Наибольшей популярностью пользуются гостиницы категории 3 и 4 звезды, номерной фонд которых забронирован на 75%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что две самые популярные даты заезда, которые выбирают почти две трети туристов - 3 и 4 ноября, в эти дни трехзвездочные и четырехзвездочные гостиницы забронированы в среднем на 82%.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщала, что всего в столице открыто около 1,9 тыс. отелей и других объектов размещения. В совокупности в них могут разместиться 374 тыс. человек единовременно. Как сообщал председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов, с начала года в Москве появились четыре новых гостиницы более чем на 400 номеров, еще два объекта откроются до конца декабря. 

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