В Сочи прогнозируют рост турпотока на 30% в новогодние каникулы

По данным главы города Алексея Копайгородского, отели горного кластера забронировали уже наполовину

КРАСНОДАР, 1 ноября. /ТАСС/. Горный и прибрежный кластеры Сочи в предстоящие новогодние и рождественские праздники примут, по прогнозам, порядка 270 тыс. гостей, что на 30% больше, чем в 2022 году, сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Копайгородский.

"В новогодние праздники Сочи готовится принять порядка 270 тыс. гостей. В горном кластере на эти даты уже забронирована почти половина номеров", - говорится в сообщении. Уточняется, что в 2022 году в зимний сезон в Сочи отдохнули около 200 тыс. туристов.

На территории города-курорта подготовлена концепция праздничного оформления общественных пространств. В едином стиле украсят общественные пространства как на побережье, так и в горах. На основных маршрутах гостеприимства предусмотрены тематические фотозоны и световые конструкции.

Также инфраструктура курортов готовится к пиковым зимним нагрузкам. На канатных дорогах ведутся регламентные работы, идет обучение сезонного персонала и волонтеров. "Особое внимание уделено вопросам безопасности. Обеспечим контроль во всех сферах в формате зимнего штаба. Он начнет работу в декабре", - отметил мэр.

По итогам 2022 года Сочи принял около 7,2 млн отдыхающих, что является максимальным показателем турпотока за 100 лет. За 10 лет совокупный туристический поток в Сочи достиг почти 65 млн человек.