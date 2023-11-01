Жизни спасенного в центре Москвы кота ничего не угрожает

Он будет жить в семье работника органов прокуратуры

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Жизни и здоровью кота, который просидел в закрытой машине в центре Москвы несколько дней, ничего не угрожает. Об этом сообщили в столичной прокуратуре после того, как животное осмотрел ветеринарный врач.

"А вот и котенок, который несколько дней просидел в закрытой машине. Ветврач уже осмотрел животное - его жизни и здоровью ничего не угрожает. Малыш был страшно голоден и напуган. Но уже все позади", - сказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что "отходить от пережитого стресса и поправлять здоровье он будет в семье работника органов прокуратуры".

Днем в среду столичные спасатели вскрыли автомобиль и спасли находившегося там несколько суток без еды и воды кота. Машину владелец оставил на парковке у Большого театра в центре Москвы.

Как сообщили ТАСС в оперативных службах, собственник автомобиля был помещен ранее в специальное лечебное учреждение за неадекватное поведение. Машину после вскрытия опечатали.