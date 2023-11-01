В Щелкове передали новую машину задержавшему грабителя пенсионеру

Михаил Макаров вместе с супругой сразу прокатились на новом автомобиле по двору

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Автомобиль "Нива" передали жителю Щелковского округа Московской области Михаилу Макарову, который задержал грабителя, выхватившего телефон у подростка. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Булгаков.

"Михаил Викторович - настоящий народный герой - за одну неделю стал суперзвездой. Но он по-прежнему скромен, сдержан и видит свою главную цель в том, чтобы приносить пользу людям! Сегодня передал обещанный подарок - новый отечественный автомобиль Нива. Наш герой вместе с супругой сразу на нем прокатились по двору", - написал Булгаков в своем телеграм-канале.

Ранее глава городского округа вручил пенсионеру сертификат на новый автомобиль. Тогда же выбор Макарова пал на автомобиль марки "Нива".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин наградил почетной грамотой Макарова, отметив, что он является примером для всех и его поступок заслуживает уважения. Также благодарственное письмо и памятный подарок вручил пенсионеру начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков.

В полицию 23 октября поступило сообщение от местной жительницы о том, что неизвестный выхватил мобильный телефон у ее несовершеннолетнего сына, когда он возвращался домой из школы, и попытался скрыться. Очевидцем данного преступления стал 72-летний мужчина, который в этот момент ремонтировал свой старый автомобиль. Он преградил путь правонарушителю и удерживал его до прибытия на место событий сотрудников полиции.