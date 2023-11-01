В Дагестане уволили двух сотрудников муфтията после заявлений о Палестине

В муфтияте республики заявили, что "самовольные выступления не достойны и не поощряются для работников ни одной серьезной организации"

МАХАЧКАЛА, 1 ноября. /ТАСС/. Два сотрудника муфтията Дагестана, назвавшие происходящее в Палестине джихадом, уволены, сообщили ТАСС в организации.

"Магомед Саадуев и Зайнулла Атаев уволены из муфтията Дагестана", - сообщили в организации, уточнив, что ранее до всех сотрудников было доведено поручение муфтия "не делать самовольных и громких заявлений, будоражащих дагестанцев, учитывая дагестанский менталитет".

Как сообщается в Telegram-канале муфтията региона, Саадуев под свою ответственность выступил с заявлением о том, что "весь мусульманский мир считает происходящее в Палестине джихадом". По данным организации, Саадуев и ранее делал аналогичные заявления и получал соответствующие предупреждения. По аналогичной причине уволили и Атаева.

"Достаточно того, что все мы сегодня солидарны в отношении к этой страшной трагедии, в том, что палестинцы погибают в своих домах мучениками. По инициативе муфтия Дагестана во всех мечетях проводятся коллективные ночные молитвы и Дуа. Самовольные выступления не достойны и не поощряются для работников ни одной серьезной организации", - добавили в организации.

Ранее муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев назвал произошедшие 29 октября беспорядки в аэропорту Махачкалы на фоне палестино-израильского конфликта ошибкой и призвал единоверцев к спокойствию и терпению.