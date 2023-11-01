Годом межнационального согласия объявлен 2024 год на Ставрополье

Власти проработают программу развития межнационального диалога

СТАВРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Губернатор Владимир Владимиров предложил объявить 2024 год на Ставрополье Годом межнационального согласия. Власти проработают программу развития межнационального диалога, сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

"Мы находимся в состоянии специальной военной операции. Наши земляки на передовой разной этнической принадлежности, разного вероисповедания вместе выполняют единую задачу. Чтобы их поддерживать, мы тоже должны быть едины. Предлагаю объявить 2024 год на Ставрополье Годом межнационального согласия и проработать программу его мероприятий", - цитирует управление Владимирова.

Губернатор поручил разработать меры поддержки общественных инициатив, направленных на развитие межнационального диалога на Ставрополье. На заседании совета по вопросам межэтнических отношений он отметил, что усилия правоохранителей, представителей разных конфессий, землячеств и национально-культурных объединений позволили противодействовать провокациям в связи беспорядками в аэропорту Махачкалы в Дагестане.

2023 год на Ставрополье по инициативе губернатора края был объявлен Годом защитников Отечества.