Туристические поезда из южных регионов впервые отправятся в КЧР

Продажа билетов открыта на сайте ОАО "РЖД"

ЧЕРКЕССК, 1 ноября. /ТАСС/. Минтуризм Карачаево-Черкесии (КЧР) впервые запускает туристические поезда в республику из Ростовской области и Краснодарского края, сообщили в правительстве региона.

"Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесии совместно с ОАО "РЖД" впервые в истории современной России запускают новые комфортабельные туристические поезда из Ростовской области и Краснодарского края в Карачаево-Черкесию", - говорится в сообщении.

Согласно исследовательским данным, жители Ростовской области и Краснодарского края - самые частые гости туристских дестинаций КЧР, пояснил министр туризма и курортов региона Расул Текеев. "В связи с чем нами было принято решение предоставить нашим гостям еще один способ передвижения. Туристические поезда не прибывали в наш регион еще со времен Советского Союза, поэтому это событие имеет и историческое значение. Для туристов подготовлена насыщенная программа с посещением курортных зон, природных и культурных достопримечательностей", - отметил он.

Продажу билетов на новые маршруты открыли на сайте ОАО "РЖД". Так, в этом году запланированы два тура в формате "два дня и три ночи" - 24 ноября и 8 декабря. Поезда будут курсировать в формате "отель на колесах". Посадку путешествующих в КЧР предусмотрели на станции Невинномысская. Двухдневная программа пребывания в республике предусматривает экскурсии на горнолыжные курорты Домбай и Архыз с осмотром достопримечательностей.

За 2022 год Карачаево-Черкесию посетили более 1,9 млн туристов, за последние шесть лет турпоток в регион увеличился вдвое. На сегодняшний день для туристов на региональных курортах подготовлено более 200 отелей, баз отдыха и пансионатов. Для отдыхающих работают 17 канатных дорог и 30 горнолыжных трасс разной сложности общей протяженностью в 52 км.