ГД может 16 ноября обсудить законопроект о запрете пользоваться телефонами на уроках

Собеседник агентства отметил, что перед первым чтением инициатива "направлена в регионы для подготовки предложений и замечаний"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Совет Думы принял решение рассмотреть на пленарном заседании палаты 16 ноября в первом чтении законопроект, регулирующий вопросы использования школьниками средств связи, в том числе смартфонов на уроках. Об этом ТАСС сообщил источник в аппарате Госдумы.

"Совет Думы включил в повестку пленарного заседания 16 ноября законопроект о запрете мобильных телефонов в школах", - отметил собеседник агентства. Он также уточнил, что перед первым чтением инициатива "направлена в регионы для подготовки предложений и замечаний".

Речь идет о законопроекте, который внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов 27 октября. Документ предусматривает поправки в закон "Об образовании в РФ". В частности, в законе предлагается прописать, что школьники не должны "пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий". Поправки предусматривают, что использовать смартфоны и другие средства связи во время уроков можно только в учебных целях и в экстренных случаях. Действующее законодательство никак не регулирует вопрос использования школьниками средств связи на занятиях.

К обязанностям обучающихся предлагается также отнести соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в образовательной организации. Уточняется, что контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения, будут осуществлять педагогические и руководящие работники образовательной организации.

Законопроект также предусматривает, что педагогические работники имеют "право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности". При этом для защиты своих прав педагоги смогут обращаться в органы управления образовательной организации с просьбой применить дисциплинарные взыскания к обучающимся, нарушающим и ущемляющим права педагогов. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению. Педагоги наделяются правом обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, они также вправе использовать "иные способы защиты прав и законных интересов", не запрещенные законодательством РФ.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин разместил в своем Telegram-канале опрос, в котором поинтересовался мнением подписчиков о запрете использования мобильных телефонов во время уроков. На текущий момент из более чем 171 тыс. проголосовавших 83% поддержали предложение, еще 13% выбрали вариант "не поддерживаю". Оставшиеся 4% указали, что им "все равно".