Библиотека в Лондоне закрылась из-за обилия клопов

По данным Би-би-си, речь идет о Центральной библиотеке лондонского боро Илинг

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Библиотека на западе Лондона была вынуждена временно закрыться из-за обилия постельных клопов. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на представителей муниципальных властей.

Отмечается, что речь идет о Центральной библиотеке лондонского боро Илинг. "[Муниципальный] совет согласился с озабоченностью со стороны посетителей и работников библиотеки и решил, что временное закрытие будет правильным шагом", - заявил представитель местных властей.

Ранее с проблемой постельных клопов столкнулась Франция, из-за чего Министерство образования республики приняло решение закрыть несколько школ, в которых учатся около 1,5 тыс. человек. При этом министр образования Франции Орельен Руссо призвал население прекратить панику по поводу распространения клопов. Он подчеркнул, что эта проблема никак не связана с притоком мигрантов, и отметил, что гораздо большее беспокойство вызывает стоимость работ по избавлению от клопов, которая может составлять €2-3 тыс.

В октябре мэр Лондона Садик Хан заверил горожан, что в городе не допустят "нашествия клопов". Он заявил, что коммунальные службы ежедневно проводят дезинфекцию в общественном транспорте. Вместе с тем газета The Guardian сообщала, что в последние недели жители Лондона не раз замечали клопов в метро.