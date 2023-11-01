Католикос всех армян заявил, что запрет УПЦ нарушит единство Православной церкви

По словам Гарегина II, он создаст "нежелательные настроения среди верующих и станет причиной пренебрежения традиционными и священными церковно-правовыми канонами Церкви Христовой"

ЕРЕВАН, 1 ноября. /ТАСС/. Закон о запрете Украинской православной церкви (УПЦ), если он будет принят на Украине, нарушит единство и гармонию духовной жизни в Православной церкви. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II.

"Мы с обеспокоенностью узнали об инициативе, недавно обсужденной в Верховной раде Украины. Законопроект о деятельности религиозных организаций своими положениями создаст новые нежелательные настроения среди верующих и станет причиной пренебрежения традиционными и священными церковно-правовыми канонами Церкви Христовой, а также нарушения единства и гармонии духовной жизни в Православной церкви", - отметил Гарегин II.

Он также выразил надежду, что депутаты Рады "в этом щекотливом вопросе будут руководствоваться и действовать с осознанием святости веры, необходимости урегулирования отношений между единоверными народами и с уважением к многовековым традициям церкви". "По нашему глубокому убеждению, особенно во время этих тяжелых испытаний необходимо держать церковь в стороне от политических процессов и не превращать религиозный фактор в возможность сеять спекуляции и противоречия", - добавил он.

Католикос всех армян подчеркнул, что молится, чтобы "конфликт между двумя дружественными для армян народами, связанными друг с другом теснейшими историческими узами, прекратился и чтобы в их жизни восторжествовали исповедуемые общие ценности и вера, служа мостом для установления солидарности и мира".