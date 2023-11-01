ГД направит обращения по обмелению Волги и Дона в кабмин и прокуратуру

По словам председателя палаты парламента Вячеслава Володина, обмеление двух рек затрагивает более 80 млн человек

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Госдума возьмет на контроль проблему обмеления Волги и Дона, направит соответствующие обращения в правительство РФ и Генпрокуратуру. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы.

Проблему маловодья бассейнов рек Волги и Дона и их притоков парламентарии обсудили с руководителем Федерального агентства водных ресурсов Дмитрием Кирилловым и генеральным директором ПАО "Русгидро" Виктором Хмариным. В заседании также приняли участие представители Генпрокуратуры.

"ГД возьмет на контроль проблему обмеления Волги и Дона и направит соответствующие обращения в правительство РФ и Генпрокуратуру", - приводятся на сайте Госдумы слова Володина, отметившего, что обмеление двух рек затрагивает более 80 млн человек.

"Волга - самая зарегулированная река. Неумное регулирование водосброса нарушает экосистему, наносит вред природе, становится меньше рыбы. И здесь вопрос - принять управленческие решения. На то, что у нас Волга обмелела, должен быть ответ внятный", - сказал председатель Госдумы.

Комментируя информацию руководителя Росводресурсов, Володин отметил, что жаркое лето и малое количество дождей не являются аргументами для оправдания проблемы обмеления. Кроме того, он обратил внимание Кириллова на то, что главы волжских регионов неоднократно обращались к руководству страны по этому вопросу.

"Все-таки это низкий уровень принятия решений именно в агентстве, которое вы возглавляете. Потому что "Русгидро" выполняло все эти установки, которые привели к тому, что у нас сегодня с вами эта проблема стоит и все в колокола бьют. Ситуация требует в том числе реакции Генеральной прокуратуры. Мы не только запросим эту информацию, но и пригласим ответственных лиц, чтобы заслушать, как работают в этом направлении природоохранные прокуроры", - отметил Володин.

Незаконное строительство

Парламентарии также обратили внимание Генпрокуратуры на проблему незаконного строительства на берегах Волги. Володин подчеркнул, что вопрос нелегальных построек на береговой линии должен быть на обязательном контроле как в Генпрокуратуре, так и у региональных природоохранных прокуроров. "В соответствии с Водным кодексом постройки на берегу запрещены, доступ к рекам должен быть открыт. Наведите порядок", - добавил он.

"На все проблемы в природоохранной зоне, вопросы, связанные с нарушением законодательства, Водного кодекса, в том числе застройками, которые не позволяют сейчас добираться до воды, на все это надо внимание обратить, поставить на контроль и потом спрашивать", - заключил Володин.