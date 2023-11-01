1 ноября, 14:23

Задержанные в Оренбурге авиарейсы вылетели по маршрутам

Как сообщалось ранее, вылету препятствовал туман

ТАСС, 1 ноября. Все авиарейсы, которые были задержаны утром 1 ноября в международном аэропорту Оренбурга из-за тумана, вылетели по маршрутам. Такую информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе авиаузла.

"Все задержанные с утра авиарейсы вылетели по маршрутам", - сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщала Уральская транспортная прокуратура, туман препятствовал вылету трех рейсов из Оренбурга - в Душанбе, в Москву и Минеральные Воды. В общей сложности на них были зарегистрированы более 480 человек. Представители авиакомпаний оказали пассажирам услуги в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил. 

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РоссияОренбургская область
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