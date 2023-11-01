Новое заседание комиссии детских омбудсменов СНГ планируют в Москве в июне 2024 года

Первое заседание межправительственной комиссии детских омбудсменов СНГ состоялось в июле на площадке отделения Исполнительного комитета СНГ в Москве

МИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Очередное заседание комиссии уполномоченных по правам ребенка государств - участников СНГ запланировано в Москве в июне 2024 года. Об этом по итогам состоявшегося в Минске второго заседания комиссии сообщила пресс-служба Исполкома Содружества.

"Очередное заседание комиссии планируется провести в июне 2024 года в Москве", - говорится в сообщении.

В заседании, прошедшем под председательством уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, приняли участие представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Экономического суда СНГ, Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ и Исполкома.

"В ходе заседания рассмотрены 11 вопросов, включенных в повестку. Среди них разработка Индекса благополучия детей стран СНГ, меры, упрощающие интеграцию трудовых мигрантов в социум принимающего государства, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних с помощью применения инструментов восстановительной медиации и иные важные вопросы в сфере обеспечения прав подрастающего поколения. Также участники встречи утвердили план работы комиссии на 2023-2024 годы, который насчитывает порядка тридцати пяти мероприятий. Все мероприятия плана направлены на реализацию основной цели создания Комиссии - защиту прав и законных интересов детей", - проинформировали в Исполкоме СНГ.

В состав комиссии входят детские омбудсмены из шести государств Содружества - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, РФ и Таджикистана. Первое заседание межправительственной комиссии детских омбудсменов СНГ состоялось в июле на площадке отделения Исполнительного комитета СНГ в Москве.