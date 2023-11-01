1 ноября, 14:59

В Дагестане все отели работают в обычном режиме и принимают туристов

При возникновении неудобств при бронировании номеров в отелях предлагается звонить в горячую линию министерства по туризму и народным художественным промыслам

МАХАЧКАЛА, 1 ноября./ТАСС/. Отели в Дагестане работают в обычном режиме и принимают гостей и туристов вне зависимости от их национальности и вероисповедания.

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Об этом на фоне беспорядков в аэропорту Махачкалы сообщает региональное министерство по туризму и народным художественным промыслам.

"Недавние события в Дагестане не отразились на работе гостиничной индустрии республики. Отели работают в обычном режиме и принимают гостей и туристов вне зависимости от их национальности и вероисповедания. Наша республика всегда славилась своим гостеприимством и радушием, а различные информационные вбросы в сети "интернет" об отказе в бронировании номеров в объектах размещения республики по национальному признаку не более, чем провокация и желание дестабилизировать ситуацию в регионе", - говорится в сообщении.

При возникновении неудобств при бронировании номеров в отелях предлагается звонить в горячую линию ведомства. "Если вы столкнулись с какими-либо неудобствами при бронировании номера в отелях, расположенных на территории Республики Дагестан, то обращайтесь на круглосуточную горячую линию Минтуризма Дагестана по телефону 8 8722 52-24-17", - добавили в министерстве. 

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