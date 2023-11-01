В Ленобласти на полигоне ТКО организовали дегазацию свалочного газа

Также на полигоне смонтированы и введены в эксплуатацию две установки по очистке фильтрата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Эксплуататор полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) ООО "Новый Свет-ЭКО" в Ленинградской области в полном объеме исполнил решение суда в части организации дегазации свалочного газа. Также на полигоне смонтированы и введены в эксплуатацию две установки по очистке фильтрата, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Решение суда в части организации мероприятий по дегазации свалочного газа исполнено в полном объеме. Также ООО "Новый Свет-ЭКО" осуществлен монтаж и ввод в эксплуатацию двух установок по очистке фильтрата, общий объем переработки которого в сутки более 500 куб. м", - говорится в сообщении.

Качество воды после фильтрации соответствует требованиям действующего законодательства, что подтверждено лабораторными исследованиями, отметили в прокуратуре. Кроме того, в исполнение требований надзорного ведомства ООО "Новый Свет-ЭКО" восстановило работоспособность двух газоперерабатывающих агрегатов, в теле полигона пробурено 107 скважин для сбора и утилизации свалочного газа.

Уточняется, что благодаря принятым мерам в III квартале 2023 года из тела полигона утилизированы более 2,2 млн куб. м свалочных газов. Согласно результатам лабораторных исследований проб атмосферного воздуха в июле - октябре 2023 года превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не обнаружено.

О полигоне

Ранее сообщалось, что при проверках были выявлены факты эксплуатации полигона с отклонениями от требований проектной документации. Для устранения нарушений было внесено представление, в Гатчинский городской суд направлено два исковых заявления. По требованию прокурора на юрлицо возложена обязанность по дегазации свалочных газов, очистке фильтрата стекающего с тела полигона, восстановление стенки полигона и очистке прилегающей территории.

В прокуратуре региона отмечали, что недостаточная очистка фильтрата способствовала порчи качества атмосферного воздуха в Гатчинском районе Ленобласти. Также поступали обращения от местных жителей. В 2022 году суд обязал руководство полигона ТКО устранить нарушения в системе дегазации.