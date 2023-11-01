Эксперт: рост заболевших ОРВИ в школах обусловлен естественным эпидпроцессом

Для лиц из групп риска очень важна вакцинация против гриппа, отметил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Рост заболеваемости респираторными инфекциями среди школьников и учителей обусловлен наступлением осени и условиями в организованных коллективах, которые входят в группу высокого риска заражения инфекцией. В перечень таких коллективов попадают и образовательные организации, сообщил журналистам главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о резком росте заболеваемости респираторными инфекциями среди школьников и учителей в нескольких регионах России. Также в этих регионах ушли на карантин школы и детские сады.

"Число случаев заболевания закономерно растет с наступлением осени за счет активизации механизмов передачи возбудителей инфекции <…>. Большинство детей много времени проводят в организованных коллективах (школах и детских садах - прим. ТАСС), где респираторные инфекции распространяются очень быстро", - рассказал он.

Чуланов подчеркнул, что в группе высокого риска заражения различными инфекциями находятся медработники, работники образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, а также работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров.

"Для лиц из групп риска очень важна вакцинация против гриппа, так как она позволяет предотвратить развитие тяжелого течения и осложнений заболевания, включая летальный исход", - отметил эксперт.