В Закарпатье в венгерской общине отказались "декоммунизировать" улицу Первомайскую

Власти села Великие Геевцы ранее также не захотели переименовывать улицу советского космонавта Юрия Гагарина

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Власти села Чернотисов в заселенной этническими венграми Пийтерфолвовской общине Закарпатской области на западе Украины отказались переименовывать улицу Первомайскую в рамках так называемой декоммунизации. Об этом сообщается в Telegram-канале "Деколонизация. Украина".

"В связи с переименованием улицы Первомайской в селе Чернотисов проводился устный опрос жителей села, особенно во внимание принимали мнение жителей самой улицы. Вместе с депутатами было принято единогласное решение не менять название улицы. Улица названа в честь 1 Мая - праздника весны и труда", - говорится в тексте ответа от местных властей авторам Telegram-канала. Какое новое название предлагалось дать улице, не уточняется.

Улицы с таким названием есть и в других городах Украины. Местные власти и некоторые жители выступают с инициативами об их переименовании. В числе прочих улица Первомайская с 1 октября изменила свое название в Волынской области на западе страны.

В понедельник власти села Великие Геевцы в Закарпатье, где также проживают преимущественно венгры, не захотели переименовывать улицу советского космонавта Юрия Гагарина.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.