В ЛНР открыли памятник металлургам, погибшим в ходе СВО

Глава республики Леонид Пасечник отметил, что стелы установили рядом с монументами воинам-металлургам, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны

ЛУГАНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Памятник металлургам, погибшим на фронте в ходе проведения специальной военной операции (СВО), открыли в городе Алчевске Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.

"В Алчевске открыли памятники металлургам, которые отдали жизни за мир на Луганской земле. С началом специальной военной операции многие сотрудники Алчевского металлургического комбината оставили свои рабочие места и встали на защиту русского Донбасса. К сожалению, некоторые из них не вернулись домой. Имена этих героев теперь увековечены на девяти стелах, установленных на территории их родного комбината", - написал он.

Пасечник отметил, что стелы металлургам, погибшим во время спецоперации, установили рядом с монументами воинам-металлургам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

18 октября в Южном горно-металлургическом комплексе (ЮГМК), в состав которого входит Алчевский металлургический комбинат, сообщали, что почти 90 металлургов - сотрудников меткомбината демобилизованы и возвращаются на предприятие, их зарплата вырастет на 20%.

ООО "Южный горно-металлургический комплекс" - вертикально ориентированная организация, осуществляющая внешнее управление над крупными металлургическими, химическими и добывающими предприятиями Донецкой и Луганской народных республик. Организация начала деятельность в октябре 2021 года.

Алчевский металлургический комбинат (АМК) - крупнейший металлургический комбинат с полным технологическим циклом и собственным коксохимическим производством. В связи с экономической блокадой со стороны Украины в декабре 2017 года комбинат перешел под внешнее управление ЗАО "Внешторгсервис". В октябре 2021 года АМК перешел под внешнее управление ООО "ЮГМК".