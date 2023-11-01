Более 500 тыс. билетов приобрели жители Подмосковья по "Пушкинской карте"

Наибольшей популярностью пользуются музей "Новый Иерусалим", Зарайский кремль и музей-заповедник "Архангельское"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Свыше 500 тыс. билетов в учреждения культуры приобрели в Подмосковье молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет по "Пушкинской карте" с 2021 года. Из них более половины были куплены в этом году, сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

"С 2021 года жители Подмосковья приобрели по "Пушкинской карте" билеты на сумму 395 млн рублей. В этом году было приобретено свыше 263 тыс. билетов - это порядка 119 млн рублей. Наибольшей популярностью у молодежи пользуются музей "Новый Иерусалим", Зарайский кремль и музей-заповедник "Архангельское", - привели в тексте слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

В пресс-службе уточнили, что в Подмосковье количество билетов, приобретенных по программе "Пушкинская карта" в учреждения культуры региона, превысило с начала реализации программы 513 тыс. единиц.

"Пушкинская карта" позволяет бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. Ее могут получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей.