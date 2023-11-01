Central European University внесли в реестр нежелательных организаций

Компанию финансируют подконтрольные Джорджу Соросу структуры

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, неправительственную организацию Central European University (Австрия), финансируемую подконтрольными Джорджу Соросу структурами. Об этом сообщается в материалах на сайте ведомства.

В реестр также добавили германский Zentrum fur Osteuropa - und internationale Studien ("Центр восточноевропейских и международных исследований").

Ранее Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности этих организаций.