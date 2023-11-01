В Воронежской области зафиксировали температурный рекорд

Воздух прогрелся до 18,2 градуса тепла. Такая высокая температура для 1 ноября наблюдается впервые за 91 год

ВОРОНЕЖ, 1 ноября. /ТАСС/. Синоптики зафиксировали в среду температурный рекорд в Воронежской области, они отметили 18,2 градуса тепла. Такая высокая температура для 1 ноября наблюдается впервые за 91 год, рассказала ТАСС дежурный синоптик Воронежского центра гидрометеорологии Светлана Перова.

"У нас сегодня была в Воронеже максимальная температура 18,2 градуса, то есть мы перекрыли показатели 1 ноября 1932 года, когда было 18,1 градуса", - сказала она.

По данным Воронежского центра по гидрометеорологии, 2 ноября в регионе погода ухудшится. Утром и днем 2 ноября в регионе местами ожидается усиление западного ветра до 15-18 м/с, дождь, в отдельных районах гроза, температура ночью составит 9-11 градусов, днем - 10-12 градусов.