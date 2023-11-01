Политех Петербурга откроет базовую кафедру головного научного центра "Газпрома"

Базовая кафедра будет готовить магистров по направлению "Нефтегазовое дело"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Базовая кафедра головного научного центра ПАО "Газпром" - Газпром ВНИИГАЗ с новыми направлениями обучения откроется на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, соответствующее соглашение стороны подписали на площадке Петербургского международного газового форума.

"Основной своей целью в работе с "Газпромом" мы определили обеспечение баланса между наукой, образованием и разработкой коммерчески успешных технологий и продуктов", - отметил ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской.

Базовая кафедра "Газпром ВНИИГАЗ" в Политехе будет готовить магистров по направлению "Нефтегазовое дело", профиль подготовки "Сооружение, эксплуатация и ремонт газонефтепроводов и газонефтехранилищ". Сотрудничество с ВНИИГАЗ позволит молодым специалистам получить уникальные знания от ученых из одного из мощнейших научных центров в газовой индустрии, а также в перспективе реализовать свои проекты в области добычи и транспортировки голубого топлива. Также создание базовой кафедры позволит лучше координировать усилия специалистов ВНИИГАЗ и Политеха в проведении фундаментальных и прикладных исследований.

"Наша задача - обеспечение технологической независимости энергетической отрасли, разработка и внедрение передовых технологий, подготовка высококвалифицированных кадров. Вместе с нашими промышленными партнерами университет с честью справляется с этими вызовами", - добавил Рудской.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого - ведущий технический университет России, он имеет статус национального исследовательского университета. Он осуществляет передовые научные исследования и готовит высококвалифицированных специалистов. Ежегодно там проводятся международные симпозиумы и конференции, участие в которых принимают выдающиеся ученые со всего мира.