1 ноября, 16:18
Новый год и Рождество

В Петербурге установят "Мультимедийный фонтан" к Рождественской ярмарке

Работы начнутся с 18 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. "Мультимедийный фонтан" - объемная световая композиция высотой почти 3,5 м - появится к Рождественской ярмарке на Малой Садовой улице в Петербурге. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

"Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер на оборудование еще одной площадки для проведения "Рождественской ярмарки 2023-2024" на Малой Садовой улице. Здесь планируется установить деревянные торговые павильоны и "Мультимедийный фонтан" - объемную световую композицию в виде фонтана высотой около 3,5 м", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что пешеходное пространство улицы будет также украшено с применением световых элементов. Производство работ на Малой Садовой, которая уже традиционно является одной из площадок Рождественской ярмарки, разрешено с 18 ноября 2023 года.

Рождественская ярмарка в Петербурге проводится ежегодно с 2006 года. В прошлом году она проходила с 17 декабря по 9 января - за этот период на ней побывали 1,2 млн гостей. 

Теги:
РоссияНовый год и РождествоСанкт-Петербург
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация