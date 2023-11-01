В Петербурге установят "Мультимедийный фонтан" к Рождественской ярмарке

Работы начнутся с 18 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. "Мультимедийный фонтан" - объемная световая композиция высотой почти 3,5 м - появится к Рождественской ярмарке на Малой Садовой улице в Петербурге. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

"Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер на оборудование еще одной площадки для проведения "Рождественской ярмарки 2023-2024" на Малой Садовой улице. Здесь планируется установить деревянные торговые павильоны и "Мультимедийный фонтан" - объемную световую композицию в виде фонтана высотой около 3,5 м", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что пешеходное пространство улицы будет также украшено с применением световых элементов. Производство работ на Малой Садовой, которая уже традиционно является одной из площадок Рождественской ярмарки, разрешено с 18 ноября 2023 года.

Рождественская ярмарка в Петербурге проводится ежегодно с 2006 года. В прошлом году она проходила с 17 декабря по 9 января - за этот период на ней побывали 1,2 млн гостей.