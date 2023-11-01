Суд отказался заочно арестовать Толоконникову за оскорбление чувств верующих

Основанием для возбуждения этого дела стали некоторые ее публикации в соцсетях

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы отказался заочно арестовать одну из основательниц панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана иноагентом) по делу об оскорблении чувств верующих. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Бабушкинский районный суд Москвы рассмотрел ходатайство органов следствия об избрании в отношении Н. А. Толоконниковой меры пресечения в виде заочного заключения под стражу. Суд оставил ходатайство без удовлетворения", - сказали в пресс-службе, не уточнив причины решения.

Толоконникова обвиняется по ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).

Основанием для возбуждения дела в отношении Толоконниковой стали ее публикации в соцсетях. Какие именно, следствие не уточняет.

Ранее сообщалось, что МВД РФ объявило Толоконникову в розыск.

Толоконникова в 2012 году вместе другими участниками Pussy Riot была осуждена за акцию в храме Христа Спасителя в Москве. В декабре 2013 года ее освободили по амнистии. В марте Толоконникова стала фигуранткой уголовного дела об оскорблении чувств верующих после публикаций в соцсетях.

В настоящее время она проживает за пределами России. Минюст в декабре 2021 года включил ее в реестр иноагентов.