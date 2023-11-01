В НМИЦ гематологии Минздрава открыли памятную доску ученому и врачу Воробьеву

Он ввел в гематологию понятия об опухолевой прогрессии и качественной изменчивости гемобластов, описал особенности ЭКГ и клиники дисгормональных кардиопатий

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Открытие мемориальной доски, посвященной российскому ученому, врачу-гематологу, первому министру здравоохранения РФ Андрею Воробьеву, состоялось в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) гематологии Минздрава России. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе центра.

Андрей Воробьев умер 15 июня 2020 года в возрасте 91 года.

"Андрей Иванович Воробьев возглавил Гематологический научный центр в 1987 году и в течение 25 лет был его бессменным руководителем. За это время выросла и сформировалась большая терапевтическая гематологическая школа, которая развивается не только в нашем центре, но и по всей России, и в странах ближнего зарубежья. Ученики Андрея Ивановича работают по всему миру. Открытие мемориальной доски - это первый этап нашей подготовки к 100-летию института. В очень трудное для страны время были заложены идеи передовой медицины, которые подхватил и развил Андрей Иванович Воробьев", - приводятся в сообщении слова генерального директора НМИЦ гематологии Минздрава России Елены Паровичниковой.

Андрей Воробьев родился 1 ноября 1928 года в Москве. Он является автором трудов по кардиологии, теоретической и клинической гематологии. Ввел в гематологию понятия об опухолевой прогрессии и качественной изменчивости гемобластов, описал особенности ЭКГ и клиники дисгормональных кардиопатий. Был директором Гематологического научного центра РАМН (ныне НМИЦ гематологии Минздрава России) с 1987 по 2011 год, а также занимал пост министра здравоохранения РФ с 1991 по 1992 год.