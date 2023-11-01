1 ноября, 17:02

Львова-Белова предложила ввести языковой тест для детей мигрантов перед школой

По словам омбудсмена, интеграция трудовых мигрантов и их семей в русскоязычное пространство не только защищает их права и помогает в социализации, но и обеспечивает интересы всех детей в России

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Детей трудовых мигрантов надо тестировать на знание русского языка перед обучением в детских садах и школах, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Изучение языка должно быть обязательным, актуально и введение тестирования детей [мигрантов - прим. ТАСС] на знание русского для их дальнейшего обучения в детских садах и школах", - написала детский омбудсмен в своем Telegram-канале по итогам заседания комиссии уполномоченных по правам ребенка государств - участников СНГ.

По словам Львовой-Беловой, интеграция трудовых мигрантов и их семей в русскоязычное пространство не только защищает их права и помогает в социализации, но и обеспечивает интересы всех детей в России.

"По данным экспертов, около 20% детей, поступивших по прибытии в РФ в школы, абсолютно не говорят на русском или владеют на очень низком уровне. Это критически сказывается на их адаптации", - отмечает детский омбудсмен. 

Теги:
РоссияЛьвова-Белова, Мария Алексеевна
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