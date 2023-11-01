1 ноября, 17:07

В Замбии произошла вспышка сибирской язвы

По данным Минздрава страны, умерли четыре человека

ПРЕТОРИЯ, 1 ноября. /ТАСС/. Более 330 заболевших сибирской язвой выявлено в Замбии, четверо из них умерли. Об этом объявила министр здравоохранения Замбии Силвия Масебо.

"В стране произошла вспышка сибирской язвы, число заболевших достигло 335, - приводит ее слова замбийский новостной портал Zambia 24. - Летальных случаев - четыре. Заболевшие обнаружены в 6 провинциях страны из 10". Масебо отметила, что люди заразились, употребляя мясо животных, пораженных сибирской язвой.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь млекопитающих, вызываемая бактериями. Возбудитель в виде спор сохраняет жизнеспособность в почве много лет. 

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Замбия
© Информационное агентство ТАСС
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