Глава Татарстана поручил организовать сбор гуманитарной помощи для жителей Газы

Правительство республики сейчас прорабатывает вопросы по месту сбора и перечню необходимых товаров и продовольствия

ТАСС, 1 ноября. Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей Газы. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

"Рустам Минниханов дал поручение правительству Республики Татарстан организовать работу по сбору гуманитарной помощи для пострадавших жителей Газы. Ответственным лицом определен вице-премьер, курирующий социальный блок в правительстве, Лейла Фазлеева. В связи с обеспокоенностью татарстанцев большим количеством детей среди пострадавших, раис (глава - прим. ТАСС) республики призывает предприятия, а также жителей Татарстана принять активное участие в сборе гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство республики сейчас прорабатывает вопросы по месту сбора и перечню необходимых товаров и продовольствия.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и взятием более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.