1 ноября, 17:21

В РФ мигрантов могут обязать покупать медстраховку своим детям

Как сообщила уполномоченный при главе государства по правам ребенка Мария Львова-Белова, Россия - гостеприимная страна, а в гостях есть свои правила, которые должны соблюдаться

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Возможность введения обязательного приобретения семьей мигранта полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) для своего ребенка прорабатывается в РФ. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Волнует вопрос оказания медпомощи детям без гражданства РФ. Прорабатываем возможность введения обязательного приобретения семьей мигранта полиса ДМС для своего ребенка", - написала детский омбудсмен в Telegram-канале по итогам заседания комиссии уполномоченных по правам ребенка государств - участников СНГ.

Детский омбудсмен отметила, что Россия - гостеприимная страна, а в гостях есть свои правила, которые должны соблюдаться. "Убеждена - изменить ситуацию можно только в сотрудничестве с государствами, откуда приезжают трудовые мигранты. От этого зависит наше общее будущее", - считает Львова-Белова. 

Теги:
РоссияЛьвова-Белова, Мария Алексеевна
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