В Петербурге открылась выставка цифровых проектов Молодежных лабораторий

Участники смогли создать очень серьезные проекты, в том числе с применением нейронных сетей и ИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Выставка проектов Молодежных лабораторий по цифровизации отечественной истории науки и техники открылась в Музее истории Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ). Как рассказал корреспонденту ТАСС генеральный директор Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга Сергей Салкуцан, участники смогли создать очень серьезные проекты, в том числе с применением нейронных сетей и ИИ, в самые сжатые сроки.

"За короткий период ребята смогли соединить виртуальный мир и реальный. То, что они смогли собрать это не только в виде лонгридов и архивных справок, но и в виде объектов, с помощью которых можно все это изучить - мне это очень понравилось. Один из экспонатов использует решения, основанные на нейронных сетях - он содержит сгенерированное текстовое, адуио- и визуальное сообщение, посвященное некоторым сотрудникам Политехнического университета", - сказал Салкуцан.

Участниками стали студенты и недавние выпускники петербургских вузов, которые были разделены по трем направлениям - нейросети, дополненная реальность и команда по сторителлингу. Как отметила в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель директора Музея истории СПбПУ Татьяна Новицкая, ребята работали под руководством ведущих специалистов по музейному проектированию, мультимедиа и коммуникациям - в результате им удалось воплотить свои разработки в полноценные цифровые проекты.

"Мы очень довольны - это превзошло все наши ожидания, потому что через два месяца мы увидели три полностью реализованных от и до проекта, которые идеально вписались в экспозицию по истории нашего университета. Они точно здесь останутся надолго и будут пользоваться популярностью", - считает она.

Так, команда "AR/VR и метавселенные" презентовала цифровой квест с различными головоломками, лаборатория "Цифрового сторителлинга" представила новую систему навигации по музею, а проект лаборатории "Нейронные сети" предложил "связаться" с эпохой по средствам взаимодействия с генеративным контентом, интегрированным в аппараты связи разных эпох.

"Наш проект заключался в создании телеграм-бота, который дает возможность пройти мини-тест "Какой ты политехник". Я занималась гейм-дизайном для этого бота, придумывала, какие там будут вопросы и что зритель сможет сделать на экспозиции - это было очень интересно. Получила много новых знаний и навыков", - рассказала ТАСС член команды "AR/VR и метавселенные" Анастасия Вержбицкая.