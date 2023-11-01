1 ноября, 18:19
Международная выставка-форум "Россия"

Воробьев пригласил посетить стенд Подмосковья на выставке "Россия"

В частности, посетители экспозиции увидят интерактивную карту региона и познакомятся с продукцией, которую производят в Московской области

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о стенде региона на выставке - форуме "Россия" и пригласил его посетить.

"4 ноября на ВДНХ ждем вас на международной выставке - форуме "Россия", - написал он в своем Telegram-канале. - На нашем стенде можно поиграть в стратегию на основе нашего ЦУРа. Наверное, это единственный способ почувствовать себя губернатором, не пройдя выборы. Зато проблемы решать придется вполне реальные, которые мы собрали из "Добродела". Лучшие управленцы получат ценные призы".

На стенде также будут три "портала", через которые можно попасть в знаковые места Московской области: от знаменитых музеев до уникальных производств. Кроме того, посетители увидят интерактивную карту Московской области и познакомятся с продукцией, которую производят в регионе.

Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Свои экспозиции представят все регионы России. 

Теги:
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияМеждународная выставка-форум "Россия"
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