США продолжают добиваться консульского доступа к редактору "Радио Свобода" Курмашевой

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер настоятельно призывал российское руководство предоставить доступ как можно скорее

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают работу над получением консульского доступа к арестованной в России редактору радиостанции "Радио Свобода" (признана в РФ иноагентом) Алсу Курмашевой. Об этом на брифинге заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы поддерживаем контакт с ее адвокатами. Мы поддерживаем контакт с "Радио Свободная Европа", - сказал Миллер. "Мы пока не получили от российских властей официального оповещения о ее аресте, хотя мы, очевидно, знаем, что это произошло. Поэтому мы продолжаем добиваться консульского доступа к ней, который также пока не был гарантирован, - сказал представитель Госдепа. - Мы настоятельно призываем российское руководство предоставить его как можно скорее".

Ранее Советский районный суд Казани отправил Курмашеву в СИЗО до 5 декабря. Ее задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение установленной законодательством Российской Федерации обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации).

Как стало известно из документов суда, Курмашева является гражданкой РФ и США, проживает в Праге, судимостей не имеет.