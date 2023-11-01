В Ингушетии усилят профилактическую работу после беспорядков в Дагестане

К этой работе в республике привлекут общественные организации, духовенство и экспертов

МАГАС, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены усилить профилактическую работу с молодежью после беспорядков в аэропорту Дагестана. К этой работе в республике привлекут общественные организации, духовенство и экспертов, написал в своем Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Сегодня на заседании антитеррористической комиссии обсудили вопросы сохранения стабильности в нашем регионе. После событий в соседнем регионе, Дагестане, считаю необходимым усилить профилактическую работу в рамках антитеррористических мероприятий. Также считаю важным задействовать в этой работе общественные организации, духовенство, экспертов, политологов и представителей правоохранительных и силовых структур, их профессиональная компетенция сможет стать убедительным аргументом в разъяснительной работе среди молодежи", - написал Калиматов.

По его словам, молодежь в силу незрелости более уязвима и может поддаться пропаганде и вербовке для участия в радикальных действиях.

"Сознанием молодежи сейчас легко манипулировать, их вовлекают в опасные темы, о последствиях которых они не имеют полного представления. Нужно спасать их от этого ошибочного шага, а для этого с ними надо работать, просвещать их. Мы должны ориентироваться на позицию и действия президента России Владимира Путина, он ее прямолинейно обозначил в первые же дни событий в секторе Газа, поддержав право Палестины стать независимым государством", - добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что в соцсетях региона распространялась информация о возможном прилете рейса из Израиля в Ингушетию 1 ноября. Однако достоверность этих сообщений опроверг директор аэропорта Магас Магомед Цуров, назвав их фейковыми и провокационными.