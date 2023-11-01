1 ноября, 19:40

Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило об отсутствии обращений из-за проблем с рейсами

Авиакомпания Turkish Airlines ранее из-за технических проблем в системе регистрации отменила десятки рейсов с вылетом из столицы Турции

АНКАРА, 1 ноября. /ТАСС/. Обращений от российских граждан в связи с проблемами с рейсами в аэропорту Стамбула не поступало. Об этом сообщили ТАСС в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.

"Нет, обращений от граждан России не поступало", - сказал собеседник агентства.

Ранее авиакомпания Turkish Airlines из-за технических проблем в системе регистрации отменила десятки рейсов с вылетом из Стамбула с 19:00 до 22:00 по местному времени (совпадает с мск). На данный момент национальный перевозчик устраняет возникшие проблемы и обещает в течение нескольких часов восстановить перелеты. 

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