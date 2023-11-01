Маск назвал ИИ потенциальной угрозой существованию человечества

Бизнесмен не уверен, что удастся контролировать искусственный интеллект, поскольку технология может стать "значительно умнее" людей

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Владелец компаний SpaceX, Tesla и социальной сети X (ранее Twitter) Илон Маск считает искусственный интеллект (ИИ) потенциальной угрозой существованию человечества. Об этом он заявил агентству PA Media в ходе проводимого Великобританией международного саммита по безопасному использованию ИИ.

"В первый раз мы сталкиваемся с ситуацией, когда существует нечто, что сможет стать умнее самого умного из нас. Мы не сильнее и не быстрее других существ, но мы умнее, а теперь впервые в истории человечества появится что-то, что будет значительно умнее нас. Не уверен, что мы сможем контролировать нечто подобное, но думаю, что мы можем стремиться к тому, чтобы подталкивать его в полезном для человечества направлении, - сказал миллиардер. - Я считаю, что это (искусственный интеллект - прим. ТАСС) - один из экзистенциальных рисков, с которыми мы имеем дело, и потенциально наиболее актуальный, если принять во внимание сроки и темпы развития [ИИ]".

Признав, что ИИ является "одной из главных угроз" для человечества, Маск сравнил стремительно развивающуюся технологию с "обоюдоострым мечом", который можно использовать как во зло, так и во благо.

"Лично я считаю вероятность того, что ИИ будет приносить пользу, равной 80%, и оставляю 20% на то, что он окажется опасен. Но на данном этапе это, конечно, предположения. Мне кажется разумным, если мы будем надеяться на лучшее, но при этом готовиться к худшему", - отметил Маск. "Однако вероятность того, что ИИ обернется чем-то ужасно плохим, представляется мне небольшой, и чем больше мы будем уделять этому внимания и думать об этом, тем меньше эта вероятность будет", - добавил Маск.

Предприниматель, летом представивший собственный стартап в сфере ИИ, получивший название X.ai, также заявил журналистам, что жесткое государственное регулирование новой технологии было бы слишком поспешным шагом. По его словам, сейчас необходима независимая структура, которая будет функционировать "как рефери, который нужен, чтобы игра шла по правилам". По словам Маска, такая структура могла бы стать посредником между различными игроками в сфере ИИ, помогая им выработать общие правила развития и использования новой технологии.

"Если продолжать спортивную аналогию, то цель в том, чтобы спросить у всех команд, что они считают честными правилами, по которым все должны играть. Их мы и хотим установить. Я не уверен в том, какими будут эти честные правила, но сначала надо понять ситуацию, а уже потом осуществлять контроль", - заявил Маск в интервью агентству.