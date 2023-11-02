В Москве представят выставку РВИО об истории нацизма

Ее откроют напротив посольства Швеции на улице Мосфильмовской

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Уличную выставку Российского военно-исторического общества (РВИО) откроют в четверг в Москве напротив посольства Швеции на улице Мосфильмовской. Экспозиция расскажет о примерах поддержки Швецией нацисткой идеологии, сообщили в пресс-службе РВИО.

"На шести стендах выставки представлены факты, архивные фото и документы, которые свидетельствуют о том, что образ Швеции как "нейтральной" и "толерантной" страны сильно преувеличен. Материалы выставки обличают политику "двойных стандартов" и демонстрируют примеры поддержки нацисткой идеологии скандинавским королевством в прошлом и настоящем", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Россия и Швеция уже более 100 лет не имеют общей сухопутной границы, при этом Швеция входит в тройку стран, с которыми Россия воевала чаще всего в своей истории. В РВИО отметили, что большинство этих войн для России были оборонительными и победными. Также в годы Второй мировой войны, несмотря на заявленный нейтралитет, Стокгольм снабжал промышленность гитлеровской Германии сырьем и поддерживал ее военную экономику не без собственной выгоды.

"Современная Швеция планирует вступить в НАТО и является недружественным к России государством. Местная пропаганда постоянно будоражит свое население мнимыми "рейдами русских подводных лодок" у своих берегов. Шведские нацисты воюют в украинских вооруженных формированиях. Вопреки собственным заявлениям о сохранении нейтрального статуса, Швеция ведет массовые поставки оружия и боеприпасов на Украину", - добавили в РВИО.

Кроме того, по этой же теме 3 ноября на Гоголевском бульваре откроют расширенную экспозицию, состоящую из 16 стендов. Обе выставки продлятся до конца ноября.