Глава ВОЗ обеспокоен прекращением работы онкоцентра в Газе

ЖЕНЕВА, 2 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что крайне обеспокоен судьбой онкологических больных в секторе Газа в связи с прекращением работы единственного в анклаве онкоцентра. В сообщении, размещенном в соцсети X (ранее Twitter), он призвал немедленно обеспечить возможности для получения жителями Газы медицинской помощи и для поставок топлива.

"Никакими словами не описать наше беспокойство за пациентов, которые только что потеряли единственную возможность получать жизненно важное лечение от рака или паллиативную помощь", - отметил глава ВОЗ. "Призываю и умоляю уже сейчас обеспечить полный доступ к медицинской помощи и топливу. Чем больше мы ждем, тем больше подвергаем риску эти хрупкие жизни", - подчеркнул он.

Как ранее сообщила пресс-служба ВОЗ, Больница турецко-палестинской дружбы, являющаяся основным онкоцентром в Газе, "больше не функционирует из-за нехватки топлива и из-за повреждений, ставших следствием авиаударов в ее окрестностях за последние 48 часов". В этой связи ВОЗ "призывает к активной защите гражданского населения и здравоохранения", а также к обеспечению "устойчивого и масштабного доступа в Газу гуманитарной помощи, включая топливо, воду, продовольствие и медикаменты".

Минздрав Палестины ранее сообщил, что эта больница, расположенная к югу от города Газа, подверглась авиаудару со стороны израильской армии.