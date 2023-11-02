1 ноября, 22:10

На Камчатке не ждут от Ключевского вулкана мощных пеплопадов

При этом самолетам полетать в зоне извержения запретили

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Пеплопады в результате нынешнего извержения Ключевского вулкана не нарушат жизнедеятельность близлежащих населенных пунктов, как это было в апреле 2023 года при извержении вулкана Шивелуч. 

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Такое мнение высказал ТАСС директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексей Озеров.

"Такого кошмара, как в апреле 2023 года, не будет, так как весь пепел с Ключевского уходит до середины Алеутских островов и возвращается лишь незначительная часть, которая выпадает в Усть-Камчатском муниципальном районе", - сообщил ученый.

Он добавил, что самолетам находиться в зоне извержения Ключевского все же запрещено - вулканический пепел может повлиять на работу двигателей.

Вулкан Ключевская сопка на Камчатке начал извергаться в июне 2023 года, в последние недели его активность существенно выросла. Происходит до пяти мощных пепловых выбросов в день. На дорогу до поселка Козыревск сошли сели, коммунальные организации ведут расчистку участка трассы, закрытого для движения транспорта. Предыдущие пароксизмы Ключевского, похожие на нынешний, фиксировались в 1945 и 1994 годах. 

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