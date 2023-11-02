В России не будут вести статистику нарушений при сборе ценных грибов и растений

В МВД отметили, что контроль за незаконным сбором и оборотом ценных растений и грибов осуществляется специалистами федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Россельхознадзора

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Статистику нарушений в сфере сбора особо ценных растений и грибов, предусматривающих ответственность в виде лишения свободы максимально на срок до девяти лет, в России вести не будут. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на запрос агентства.

"Сбор информации о преступлениях, предусмотренных указанной статьей (260.1) УК РФ, формами государственного статистического учета не предусмотрен", - сказал собеседник агентства.

За незаконные добычу, сбор и оборот особо ценных растений и грибов, занесенных в Красную книгу России или охраняемых международными договорами РФ, предусмотрена ответственность по ст. 260.1 УК РФ. Она установлена законом "О внесений изменений в УК РФ и статьи 150 и 151 УПК РФ" от 14 апреля текущего года. "Контроль за незаконным сбором и оборотом ценных растений и грибов в рамках исполнения полномочий <...>, осуществляется специалистами федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Россельхознадзора", - отметили в ведомстве.

Новая статья Уголовного кодекса РФ 260.1 начала действовать в России с 12 октября. Самое строгое наказание по этой статье - лишение свободы на срок от шести до девяти лет со штрафом в размере от 1,5-3 млн рублей. Его могут получить организаторы сбора грибов с использованием служебного положения. Перечень особо ценных растений и грибов устанавливает правительство.