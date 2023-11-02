В Госдуму вносят законопроект об отмене НДС на розданные просроченные продукты

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что сейчас товары с истекающим сроком годности выбрасывают, "таким образом ежегодно утилизируется 7 млн тонн продуктов на сумму свыше 1,6 трлн рублей"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР во главе с ее руководителем Леонидом Слуцким вносят в Госдуму законопроект об освобождении магазинов от налога на добавочную стоимость на продукцию, реализованную бесплатно в благотворительных целях. Текст инициативы есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ, дополнив изложенный в статье 146 перечень исключений из налогообложения передачей "на безвозмездной основе пищевых продуктов с истекающим сроком годности - продуктов в натуральном или переработанном виде, употребляемых в пищу, а также бутилированной питьевой воды, за исключением продуктов детского, диетического питания" и алкоголя. Порядок передачи таких продуктов предложено определить правительству РФ.

Как отметил в беседе с ТАСС Слуцкий, сейчас продукты с истекающим сроком годности выбрасываются в мусорные контейнеры, "таким образом ежегодно утилизируется 7 млн тонн продуктов на сумму свыше 1,6 трлн рублей". "Дело не в бесчувственности продавцов, а в перекосе законодательства. Магазин или ретейлер в совокупности платит 40% стоимости своей продукции в виде налогов вне зависимости от того, как он ее реализовал: продал, продал со скидкой или раздал. Единственный способ избежать налога - утилизировать продукты", - пояснил он. В качестве примера депутат привел Францию, где чем больше магазин выкидывает продуктов - тем выше для него налоги.

Кабмин дал отрицательный отзыв на законопроект. В нем указано, что по действующему законодательству "продажа товара по истечении установленного срока годности запрещается". Согласно правилам Таможенного союза, просроченная пищевая продукция подлежит изъятию из обращения. Кроме этого, как заметили в кабмине, поднятый депутатами от ЛДПР вопрос нужно регулировать изменением профильного законодательства, в связи с чем законопроект не поддерживается кабмином в его нынешней редакции.