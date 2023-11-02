2 ноября, 01:16

Эксперт заявил, что Китай оказывает содействие всеобщей безопасности

Научный руководитель Российского совета по международных делам Андрей Кортунов добавил, что КНР способствует поддержанию долгосрочного мира, стремясь обеспечить на международной арене баланс интересов

ПЕКИН, 2 ноября. /ТАСС/. Китай оказывает содействие всеобщей безопасности и способствует поддержанию долгосрочного мира, стремясь обеспечить на международной арене баланс интересов вместо равновесия сил, у которого нет будущего. Такую точку зрения высказал научный руководитель Российского совета по международных делам (РСМД) Андрей Кортунов.

"Будущее <...> принадлежит ответственным игрокам, готовым уважать друг друга и поддерживать тонкий баланс интересов, а не грубое равновесие сил, - пишет он в статье, опубликованной в газете Global Times. - Также важно, что эту идею продвигает Китай - страна, которая располагает всеми ресурсами, которые необходимы для успеха в старой игре равновесия сил".

Эксперт приводит слова режиссера Стэнли Кубрика (1928-1999), по словам которого, в мире балансирования сил "великие нации всегда вели себя как бандиты, а малые - как проститутки". По словам Кортунова, при таких принципах взаимодействия будущее не принадлежит ни тем, ни другим.

"Лишь изменив основные парадигмы нашего мышления, мы сможем добиться общей безопасности и прочного мира", - подчеркнул научный руководитель РСМД.

Автор отметил, что такие механизмы многостороннего сотрудничества, как регулярно проводимый в Пекине Сяншаньский форум по безопасности, играют важную роль в обеспечении баланса интересов в мире. Он напомнил, что в ходе этого мероприятия представители стран, между которыми существуют существенные трения, имеют возможность в дружественной атмосфере обсудить актуальные вопросы.

29-31 октября в Пекине прошел X Сяншаньский форум по безопасности, в котором приняли участие свыше 1,8 тыс. человек из более чем 90 стран и международных организаций. Россию представлял министр обороны Сергей Шойгу. 

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